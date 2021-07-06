6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
Олександрія Ворскла Десна Динамо Дніпро-1 Зоря Інгулець Колос Львів Маріуполь Минай Олімпік Рух Шахтар

Чемпіонат України 2020/2021

Головна Матчі Команди Турнірна Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
СЬОГОДНІ Спорт ЧУ з футболу

Прем'єр-ліга підтвердила перенесення матчу Шахтар – Динамо за Суперкубок України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
6 липня, 16:35
Копіювати лінк
Поєдинок за перший трофей сезону відбудеться у вересні. Через участь збірної України у Євро-2020 матч за Суперкубок країни проведуть у вересні
Динамо і Шахтар розіграють Суперкубок у вересні
Динамо і Шахтар розіграють Суперкубок у вересні / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч за Суперкубок України між Динамо і Шахтарем таки перенесли на вересень. Перенесення офіційно підтвердила Прем'єр-ліга.

Таке рішення було прийнято, враховуючи навантаження, які випали на гравців обох клубів на Євро-2020, і стислі терміни на відновлення, повідомляється на офіційному сайті.

Матч, який повинен був відбутися 24 липня в НСК "Олімпійський", перенесено на 22 вересня 2021 року. Час і місце проведення залишаються без змін. Всі квитки, придбані на матч, будуть дійсними.

До речі, ми писали, що Олімпік припинить існування – його місце в Прем'єр-лізі займе Минай. Президент донецького клубу не зміг знайти додаткове фінансування і незабаром оголосить про розпуск команди. Замість них в наступному розіграші Прем'єр-ліги зіграє Минай.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної

53 900 м
Олександр Зінченко
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 6 липня
22:00
Дивись на: Трансляція
Середа, 7 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти