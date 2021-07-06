Прем'єр-ліга підтвердила перенесення матчу Шахтар – Динамо за Суперкубок України

Поєдинок за перший трофей сезону відбудеться у вересні. Через участь збірної України у Євро-2020 матч за Суперкубок країни проведуть у вересні

Динамо і Шахтар розіграють Суперкубок у вересні / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч за Суперкубок України між Динамо і Шахтарем таки перенесли на вересень. Перенесення офіційно підтвердила Прем'єр-ліга.

Таке рішення було прийнято, враховуючи навантаження, які випали на гравців обох клубів на Євро-2020, і стислі терміни на відновлення, повідомляється на офіційному сайті.

Матч, який повинен був відбутися 24 липня в НСК "Олімпійський", перенесено на 22 вересня 2021 року. Час і місце проведення залишаються без змін. Всі квитки, придбані на матч, будуть дійсними.

До речі, ми писали, що Олімпік припинить існування – його місце в Прем'єр-лізі займе Минай. Президент донецького клубу не зміг знайти додаткове фінансування і незабаром оголосить про розпуск команди. Замість них в наступному розіграші Прем'єр-ліги зіграє Минай.