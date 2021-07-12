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Євро-2020

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Італія – чемпіон Європи! Англія переможена в серії пенальті

Олег Люлька Олег Люлька
12 липня, 00:55
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На лондонському стадіоні Вемблі відбувся фінал Євро-2020. Основний і додатковий час завершився внічию 1:1, а в серії пенальті перемогу відсвяткувала Італія
Італія - чемпіон Європи!
Італія - чемпіон Європи! / Фото: Reuters

Ну, ось і завершився Євро-2020! У драматичному фіналі на лондонському стадіоні "Вемблі" перемогу відсвяткувала Італія, яка здолала в серії пенальті Англію 3:2 після нічиєї 1:1 в ігровий час.

Англія відкрила рахунок вже на другій хвилині. Тріпп'єр з правого флангу навісив на дальню штангу на Шоу, який ударом ногою в дотик переправив м'яч до сітки. З моменту стартового свистка минула 1 хвилина і 57 секунд! Цей гол став найшвидшим в фіналах Євро.

ВІДЕО ГОЛА ШОУ (2')

Італія не здалася і на 67-й хвилині зрівняла рахунок у фіналі Євро. Верратті після кутового пробив головою e штангу, а центрбек "Скуадри Адзурри" Бонуччі, вдало долучившись до атаки, добив м'яч у сітку. На табло загорілися цифри "1:1".

ВІДЕО ГОЛА БОНУЧЧІ (67')

Люк Шоу і Леонардо Бонуччі
Люк Шоу і Леонардо Бонуччі / Фото: Reuters

Більше голів в основний час забито не було. Не побачили їх глядачі і в додаткові 30 хвилин. У підсумку, доля фіналу Євро-2020 вирішилася в серії пенальті, де вдалішими виявилася італійці!

Перемогу Італії приніс воротар Доннарумма, котрийвідбив два пенальті англійців – у виконанні Санчо і Сака. Крім того, у господарів фіналу Решфорд поцілив у штангу.

Кіпер англійців Пікфорд взяв 11-метрові від італійців Белотті і Жоржиньо, але цього виявилося замало. Англія програла свій перший в історії фінал Євро. Італія ж до титулу-1968 додала трофей Євро-2020, виграний в 2021-му.

СЕРІЯ ПЕНАЛЬТІ

Італія – Англія – 1: 1 (3:2 – в серії пенальті)
Голи: Бонуччі, 67 – Шоу, 2
Серія пенальті: Берарді (1:0), Кейн (1:1); Белотті (1:1, сейв воротаря), Магвайр (1:2); Бонуччі (2:2), Решфорд (2:2, штанга); Бернардескі (3:2), Санчо (3:2, сейв воротаря); Жоржиньо (3:2, сейв воротаря), Сака (3:2, сейв воротаря)
Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон (Флоренці, 117) – Барелла (Крістанте, 54), Жоржиньо, Верратті – К'єза (Бернардескі, 85), Іммобіле (Берарді, 55), Інсіньє (Белотті, 91)
Англія: Пікфорд – Вокер (Санчо, 120), Стоунз, Магвайр – Тріпп'єр (Сака, 70), Філліпс, Райс (Гендерсон, 74, Решфорд, 120), Шоу – Маунт (Гріліш, 99), Стерлінг – Кейн
Попередження: Барелла, Бонуччі, Інсіньє, К'єлліні – Магвайр

Читайте також: Таких фіналів Євро ще не було: гольовий рекорд на Вемблі

Нагадаємо, збірна України на Євро-2020 дійшла до 1/4 фіналу, де поступилася Англії 0:4. При цьому Андрій Шевченко натякнув, що може залишитипосаду головного тренера "синьо-жовтих".

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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