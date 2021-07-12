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Чемпионат Украины 2020/2021

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Чемпионат Украины стартует без Динамо. Что происходит?

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
12 июля, 16:18
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Действующего чемпиона страны нет в расписании первого тура. Киевляне должны были сыграть с донецким Олимпиком, который снялся с соревнований
Динамо должно был играть с Олимпиком
Динамо должно был играть с Олимпиком

Не успели мы еще отдохнуть от Евро-2020, где чемпионом стала Италия, как уже на следующей неделе стартует чемпионат Украины.

УПЛ уже утвердила расписание стартового тура. Чемпионат начнется 23 июля и, скорее всего, без Динамо.

Подопечные Луческу должны были открывать сезон поединком с Олимпиком. Но донецкий клуб снялся с чемпионата. Поэтому с кем и когда сыграет Динамо пока неизвестно.

Расписание первого тура чемпионата Украины-2021/22:

Пятница, 23 июля

19:30. Львов – Мариуполь

Суббота, 24 июля

17:00. Верес – Колос
19:30. Шахтер – Ингулец

Воскресенье, 25 июля

17:00. Металлист 1925 – Рух
19:30. Заря – Александрия
19:30. Десна – Черноморец

Понедельник, 26 июля

19:30. Ворскла – Днепр-1

Ранее мы писали, что матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером перенесли на сентябрь. Перенос официально подтвердила Премьер-лига.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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