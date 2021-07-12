Италия – чемпион Европы! Англия бита по пенальти

На лондонском стадионе Уэмбли состоялся финал Евро-2020. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти победу отпраздновала Италия

Италия - чемпион Европы! / Фото: Reuters

Ну, вот и завершился Евро-2020! В драматичном финале на лондонском стадионе "Уэмбли" победу отпраздновала Италия, одолевшая в серии пенальти Англию 3:2 после ничьей 1:1 в игровое время.

Англия открыла счет уже на второй минуте. Триппьер с правого фланга навесил на дальнюю штангу на Шоу, который ударом ногой в касание переправил мяч в сетку. С момента стартового свистка прошла 1 минута и 57 секунд! Этот гол стал самым быстрым в финалах Евро.

ВИДЕО ГОЛА ШОУ (2')

Италия не сдалась и на 67-й минуте сравняла счет в финале Евро. Верратти после углового пробил головой в штангу, а центрбек "Скуадры Адзурры" Бонуччи, удачно подключившись к атаке, добил мяч в сетку. На табло зажглись цифры "1:1".

ВИДЕО ГОЛА БОНУЧЧИ (67')

Люк Шоу и Леонардо Бонуччи / Фото: Reuters

Больше голов в основное время забито не было. Не увидели их зрители и в дополнительные 30 минут. В итоге, судьба финала Евро-2020 решилась в серии пенальти, где удачливее оказалась итальянцы!

Победу Италии принес вратарь Доннарумма, отбивший два пенальти англичан – в исполнении Санчо и Сака. Кроме того, у хозяев финала Рэшфорд пробил в штангу.

Кипер англичан Пикфорд взял 11-метровые от итальянцев Белотти и Жоржиньо, но этого оказалось мало. Англия проиграла свой первый в истории финал Евро. Италия же к титулу-1968 добавила трофей Евро-2020, выигранный в 2021-м.

СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ

Италия – Англия – 1:1 (3:2 – по пенальти)

Голы: Бонуччи, 67 – Шоу, 2

Серия пенальти: Берарди (1:0), Кейн (1:1); Белотти (1:1, сейв вратаря), Магуайр (1:2); Бонуччи (2:2), Рэшфорд (2:2, штанга); Бернардески (3:2), Санчо (3:2, сейв вратаря); Жоржиньо (3:2, сейв вратаря), Сака (3:2, сейв вратаря)

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Флоренци, 117) – Барелла (Кристанте, 54), Жоржиньо, Верратти – Кьеза (Бернардески, 85), Иммобиле (Берарди, 55), Инсинье (Белотти, 91)

Англия: Пикфорд – Уокер (Санчо, 120), Стоунз, Магуайр – Триппьер (Сака, 70), Филлипс, Райс (Хендерсон, 74, Рэшфорд, 120), Шоу – Маунт (Грилиш, 99), Стерлинг – Кейн

Предупреждения: Барелла, Бонуччи, Инсинье, Кьеллини – Магуайр

Читайте также: Таких финалов Евро еще не было: голевой рекорд на Уэмбли

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 дошла до 1/4 финала, где уступила Англии 0:4. При этом Андрей Шевченко намекнул, что может покинуть пост главного тренера "сине-желтых".