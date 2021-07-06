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Англия --
Дания --
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Динамо --
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Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
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Чемпионат Украины 2020/2021

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Премьер-лига подтвердила перенос матча Шахтер – Динамо за Суперкубок Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша
6 июля, 16:35
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Поединок за первый трофей сезона состоится в сентябре. Из-за участия сборной Украины в Евро-2020 матч за Суперкубок страны проведут в сентябре
Динамо и Шахтер разыграют Суперкубок в сентябре
Динамо и Шахтер разыграют Суперкубок в сентябре / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером таки перенесли на сентябрь. Перенос официально подтвердила Премьер-лига.

Такое решение было принято, учитывая нагрузки, которые выпали на игроков обеих клубов на Евро-2020, и сжатые сроки на восстановление, сообщается на официальном сайте.

Матч, который должен был состояться 24 июля в НСК "Олимпийский", перенесено на 22 сентября 2021 года. Время и место проведения остаются без изменений. Все билеты, приобретенные на матч, будут действительными.

Кстати, мы писали, что Олимпик прекратит существование – его место в Премьер-лиге займет Минай. Президент донецкого клуба не смог найти дополнительное финансирование и вскоре объявит о роспуске команды. Вместо них в следующем розыгрыше Премьер-лиги сыграет Минай.

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F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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