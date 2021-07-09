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Олімпік офіційно знявся з чемпіонату України. Хто його замінить

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
9 липня, 08:31
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Донецький клуб бере паузу на невизначений строк, але Владислав Гельзін обіцяє повернутися. Прем'єр-ліга мовчить, а чемпіонат стартує вже 25 липня
Владислав Гельзін
Владислав Гельзін / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

Трохи більше ніж за два тижні до старту нового сезону української Прем'єр-ліги один з учасників зійшов з дистанції. Вчора ввечері донецький Олімпік офіційно оголосив, що не виступатиме в чемпіонаті України. Чутки про це ходили давно, вже давно говорили, що Минай замінить Олімпік в УПЛ .

Інформацію підтвердив президент "олімпійців" Владислав Гельзін. У заяві, опублікованій на сайті клубу, він пише:

"Нами прийнято рішення про зняття команди з розіграшу УПЛ наступного сезону! Це непростий, але разом з тим – обдуманий і зважений крок...

Розлучатися з вами дуже складно, проте ми не прощаємося. Клуб припиняє свою діяльність, але на цьому ми не ставимо крапку. Я вірю, що настане час, коли футбольний клуб Олімпік знову буде радувати своїх уболівальників яскравими виступами. А сама гра буде проходити за одними для всіх правилами не тільки на полі, але й за його межами. Адже футбол в Україні люблять, і ми пишаємося, що ФК Олімпік Донецьк назавжди залишиться в його історії!"

Нагадаємо, в травні президента Олімпіка вигнали з футболу на п'ять років. В якому вигляді клуб існуватиме найближчим часом – чи гратиме в якійсь лізі, або ж візьме паузу у виступах на всіх рівнях, поки неясно.

Тим часом Прем'єр-ліга чомусь виявилася не готова до такого кроку донецького колективу. На її сайті він досі значиться в числі учасників і 25 липня має зіграти з Динамо. Найімовірніше, замість Олімпіка в еліті залишиться закарпатський Минай. Особливо з урахуванням того, що вищий дивізіон розширили до 16 команд.

Читайте також: Замість Миная в чемпіонаті України може зіграти Перемога.

Згадаймо, як Олімпік сенсаційно перемагав Зорю:

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Г
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9
2
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3
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3
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3
4
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2:7
3
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#
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І
Г
О
1
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3
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9
2
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3
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6
3
Україна
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3
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Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
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Хорватія
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4
4
Шотландія
3
1:5
1
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Г
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1
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3
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3
4
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Г
О
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Франція
3
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5
2
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3
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