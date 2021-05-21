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За мати відповів! Президента Олімпіка вигнали з футболу на п'ять років

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
21 травня, 16:58
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Президент донецького Олімпіка Владислав Гельзін дискваліфікований на п'ять років за нецензурні висловлювання під час прямого ефіру після матчу УПЛ
Владислав Гельзін
Владислав Гельзін / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ дискваліфікував президента Олімпіка Владислава Гельзіна на 5 років. Приводом стала поведінка Гельзіна після матчу УПЛ проти Шахтаря. Президент клубу двічі вривалося в суддівську кімнату, а також матюкався під час флеш-інтерв'ю.

До 5 років дискваліфікації додали ще 5 років умовно, а також штраф у розмірі 250 тисяч гривень.

Про рішення в інтерв'ю Футбол NEWS розповів відповідальний секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

"УАФ прийняла рішення заборонити Гельзіну будь-яку футбольну діяльність терміном на 5 років. Плюс 5 років умовно, а також фінансовий штраф у 250 тисяч гривень за його дії під час і після матчу з Шахтарем.

В тренді

Гельзін вривався в суддівську кімнату, а також були нецензурні висловлювання після матчу під час прямого ефіру. Пряма санкція – 5 років.

Рішення може бути оскаржене в порядку апеляції, а після цього в Лозанні" , – сказав Грищенко.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

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