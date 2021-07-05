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Англія --
Данія --
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Динамо --
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Динамо --
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Замість Минаю в чемпіонаті України може зіграти Перемога. Схоже на зраду

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
5 липня, 14:30
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В понеділок увечері повинен остаточно сформуватися складу всіх ліг українського футболу на наступний сезон. Закарпаття хоче залишитися в еліті
Футболісти "Миная"
Футболісти "Миная" / Фото: Instagram

Сьогоднішній день приніс кілька незвичайних новин з вітчизняних полів. Вранці стало відомо, що матч Динамо і Шахтаря за Суперкубок перенесли. Також у понеділок мають сформувати склад всіх трьох ліг футболу України, щоб у вівторок провести жеребкування. Його вже двічі переносили, а винуватцем затримки є донецький Олімпік.

Справа в тому, що власник клубу Владислав Гельзін ніяк не може визначитися, чи продовжувати йому фінансувати команду або знімати зі змагань. У минулому сезоні донецький колектив посів 13-е місце в Прем'єр-лізі, зберігши там прописку. Однак, якщо Олімпік не залишиться в УПЛ, то його місце в еліті займе Минай.

Нагадаємо, президента Олімпіка вигнали з футболу на п'ять років.

У свою чергу, якщо закарпатський клуб таким способом повернеться до вищого дивізіону, то його місце в Першій лізі чемпіонату країни займе... Перемога з Дніпра. Цей колектив, який фінішував лише дев'ятим в групі Б другої ліги (третього за рівнем дивізіону), – єдиний, хто відгукнувся на пропозицію підвищитися в класі.

Про це пише сайт meta-ratings. Цікаво, що Перемога була створена лише в 2017 році. У минулому сезоні команда виграла п'ять матчів з 22.

Тим часом одіозного російського коментатора внесли в чорний список Мінкульту України.

Дивіться огляд матчу Минай – Шахтар у минулому сезоні:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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