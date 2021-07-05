Замість Минаю в чемпіонаті України може зіграти Перемога. Схоже на зраду

В понеділок увечері повинен остаточно сформуватися складу всіх ліг українського футболу на наступний сезон. Закарпаття хоче залишитися в еліті

Футболісти "Миная" / Фото: Instagram

Сьогоднішній день приніс кілька незвичайних новин з вітчизняних полів. Вранці стало відомо, що матч Динамо і Шахтаря за Суперкубок перенесли. Також у понеділок мають сформувати склад всіх трьох ліг футболу України, щоб у вівторок провести жеребкування. Його вже двічі переносили, а винуватцем затримки є донецький Олімпік.

Справа в тому, що власник клубу Владислав Гельзін ніяк не може визначитися, чи продовжувати йому фінансувати команду або знімати зі змагань. У минулому сезоні донецький колектив посів 13-е місце в Прем'єр-лізі, зберігши там прописку. Однак, якщо Олімпік не залишиться в УПЛ, то його місце в еліті займе Минай.

Нагадаємо, президента Олімпіка вигнали з футболу на п'ять років.

У свою чергу, якщо закарпатський клуб таким способом повернеться до вищого дивізіону, то його місце в Першій лізі чемпіонату країни займе... Перемога з Дніпра. Цей колектив, який фінішував лише дев'ятим в групі Б другої ліги (третього за рівнем дивізіону), – єдиний, хто відгукнувся на пропозицію підвищитися в класі.

Про це пише сайт meta-ratings. Цікаво, що Перемога була створена лише в 2017 році. У минулому сезоні команда виграла п'ять матчів з 22.

Тим часом одіозного російського коментатора внесли в чорний список Мінкульту України.

Дивіться огляд матчу Минай – Шахтар у минулому сезоні: