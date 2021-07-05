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Вместо Миная в чемпионате Украины может сыграть Перемога. Похоже на зраду

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
5 июля, 14:30
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В понедельник вечером должен окончательно сформироваться состав всех лиг украинского футбола на следующий сезон. Закарпатье хочет остаться в элите
Футболисты "Миная"
Футболисты "Миная" / Фото: Instagram

Сегодняшний день принес несколько необычных новостей с отечественных полей. Утром стало известно, что матч Динамо и Шахтера за Суперкубок перенесли. Также в понедельник должны сформировать состав всех трех лиг футбола Украины, чтобы во вторник провести жеребьевку. Ее уже дважды переносили, а виновником задержки является донецкий Олимпик.

Дело в том, что владелец клуба Владислав Гельзин никак не может определиться, продолжать ли ему финансировать команду или снимать с соревнований. В прошлом сезоне донецкий коллектив занял 13-е место в Премьер-лиге, сохранив там прописку. Однако, если Олимпик не останется в УПЛ, то его место в элите займет Минай.

Напомним, президента Олимпика изгнали из футбола на пять лет.

В свою очередь, если закарпатский клуб таким способом вернется в высший дивизион, то его место в Первой лиге чемпионата страны займет... Перемога из Днепра. Этот коллектив, который финишировал лишь девятым в группе Б Второй лиги (третьего по уровню дивизиона), – единственный, кто откликнулся на предложение повыситься в классе.

Об этом пишет сайт meta-ratings. Интересно, что Перемога была создана лишь в 2017 году. В минувшем сезоне команда выиграла всего пять матчей из 22.

Тем временем одиозного российского комментатора внесли в черный список Минкульта Украины.

Смотрите обзор матча Минай – Шахтер в прошлом сезоне:

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3
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