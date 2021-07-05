Одиозного российского комментатора внесли в черный список Минкульта Украины

Спортивный деятель Дмитрий Губерниев за долгий язык попал в список личностей, которые угрожают национальной безопасности нашей страны

Дмитрий Губерниев / Фото: Championat.ru

Очередной раз опровергнуто утверждение, что спорт – вне политики. 46-летний российский комментатор спортивных соревнований Дмитрий Губерниев наконец-то оказался в списке враждебных Украине персон. На днях мы писали: Губерниев считает, что Украина обыграла Швецию благодаря русскому языку.

Уроженец Московской области и ранее позволял себе оскорбительные высказывания. Теперь же Министерство культуры и информационной политики Украины официально внесло его в список людей, которые создают угрозу национальной безопасности. Его составляют на основе обращений СНБО, СБУ и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Информация появилась на сайте Министерства культуры Украины. Всего в списке находятся 204 человека. Губерниева внесли туда 1 июля. Видимо, последнее его высказывание по поводу русского языка в сборной Украины и переполнило чашу терпения. Кто именно стал инициатором включения Дмитрия в черный список, пока неизвестно. Ранее этот спортивный деятель поддерживал президента РФ Владимира Путина и партию "Единая Россия".

Напомним, комментатор из России оскорбил отца лыжника.

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