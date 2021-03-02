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"Сняли скальп с русских" и услышали маты: комментатор из России оскорбил отца лыжника

2 марта, 17:52

Елена Павлова Елена Павлова

Йони Мяки не удивлен хамством россиян, но ему обидно за папу

Финский лыжник Йони Мяки ответил на оскорбительное высказывание известного российского комментатора Дмитрия Губерниева в адрес своего отца. Скандальная история началась после того, как сборная Финляндии опередила Россию в командном спринте на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе. Ранее иранский лыжник уделал всех на ЧМ.

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Ристоматти Хакола и Джони Маки

Ристоматти Хакола и Джони Маки / Фото: Reuters

После серебряной медали Финляндии отец Мяки сказал: "Мы сняли скальп с русских во второй раз. Это приятно". Губерниев тут же решил выместить на нем свою досаду и заявил, что "отец Йони Мяки — мудила". А на пресс-конференции Йони спросили, слышал ли он о словах комментатора.

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"Да, мне это передали. Однако меня не удивляет, что подобное идет из этой страны. Оттуда я уже получал яркие сообщения после Лахти. Очень жаль. Это низко. Нормально, если дерьмо будут лить мне на голову. Но то, что достается и моему отцу, ненормально", — цитирует Мяки Ilta-Sanomat

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Ранее мы писали, что россиян не любят в других сборных и сравнили с обезьяной.

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отец чемпионат мира оскорбление лыжные гонки Дмитрий Губерниев
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