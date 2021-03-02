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"Зняли скальп з росіян" і почули мати: коментатор з Росії образив батька лижника

2 березня, 17:52

Олена Павлова Олена Павлова

Йоні Мякі не здивований хамством росіян, але йому прикро за тата

Фінський лижник Йоні Мякі відповів на образливе висловлювання відомого російського коментатора Дмитра Губернієва на адресу свого батька. Скандальна історія почалася після того, як збірна Фінляндії випередила Росію в командному спринті на чемпіонаті світу-2021 Оберстдорфі. Раніше іранський лижник зробив всіх на ЧС.

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Рістоматті Хакола і Йоні Маки

Рістоматті Хакола і Йоні Маки / Фото: Reuters

Після срібної медалі Фінляндії батько Мякі сказав: "Ми зняли скальп з росіян вдруге. Це приємно". Губернієв одразу вирішив зігнати на ньому свою досаду і заявив, що "батько Йоні Мякі – мудило". А на пресконференції Йоні запитали, чи чув він про слова коментатора.

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"Так, мені це передали. Однак мене не дивує, що подібне йде з цієї країни. Звідти я вже отримував яскраві повідомлення після Лахті. Дуже шкода. Це ницо. Нормально, якщо лайно литимуть мені на голову. Але те, що дістається і моєму батькові, ненормально", – цитує Мякі Ilta-Sanomat

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Раніше ми писали, що росіян не люблять в інших збірних і порівняли з мавпою.

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батько чемпіонат світу образа лижні гонки Дмитро Губєрнієв
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