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Позор России: спортсмены заклеивают национальную символику скотчем и прячут автомобили

21 февраля, 19:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

До 2022 года на международных соревнованиях не должно быть никакого упоминания России

Российский спорт лишили флага и гимна из-за махинаций с допингом, поэтому спортсменам приходится прятать национальную символику подручными средствами. Так, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Германии россияне прикрывали символику с помощью изоленты.

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"Ребята, смотрите какой цирк шапито устроили из наших машин. Все накрыли огромным брезентом, чтобы никакой символики, никакого флага не было нигде видно. На машинах тоже все заклеили черным скотчем. Напоминает какой-то партизанский лагерь", – рассказал на видео в Instagram научный сотрудник Федерации лыжных гонок России Анатолий Волков.

Российские спортсмены заклеивают символику скотчем

Напомним, из-за махинаций с допингом России запрещено использовать национальный гимн и флаг во время международных соревнований до 2022 года. В связи с этим в РФ было предложение на время Олимпиады-2020 заменить гимн на советскую песню "Катюша".

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чемпионат мира лыжные гонки российские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

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