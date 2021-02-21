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"Русские – пустоголовые": россиян не любят в других сборных и сравнили с обезьяной

21 февраля, 01:20

Елена Павлова Елена Павлова

Чешская лыжница рассказала, какое поведение считает неприемлемым

Чешская лыжница Тереза Беранова оказалась невысокого мнения о российских коллегах. И призналась, что многие сборные относятся к сборной России прохладно из-за ее поведения. Тереза вспомнила, как Александр Большунов поскандалил на этапе Кубка мира в Лахти с финном Йони Мяки. На финишной прямой россиянин ударил соперника палкой, а после финиша специально сбил Мяки с ног.

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Лыжники Финляндии и России поссорились. Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Лыжники Финляндии и России поссорились. Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

"Не думаю, что это было спортивное поведение. Это только доказало мне, что русские – пустоголовые. К тому же, финн не сделал ничего плохого. Он же не дурак, чтобы пропускать кого-то на финише. А удар палкой? Это вообще неприемлемо, больше похоже на поведение обезьяны", – цитирует Беранову Aktualne.cz.

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"В сборной России такое отношение ко всем, что никто даже не улыбнется и не ответит на наше приветствие. Не хочется на них злиться за это, но все равно так получается. И думаешь: "Разве вам так сложно сказать мне "привет"? Почему вы не хотите со мной разговаривать? Почему вы всегда так ведете себя на Кубке мира?" Это отталкивает", – рассказала Беранова.

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Ранее мы писали, что лыжники отказались включать для России военную песню.

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сборная России лыжные гонки лыжница Александр Большунов
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