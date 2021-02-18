"Видите россиянина – пройдите мимо!" Совет американца участникам ЧМ по лыжным гонкам

Бывший американский лыжник Карл Свенсон посоветовал участникам грядущего чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе "проходить мимо россиян", вспомнив, чем закончилась для него встреча с представителем РФ Андреем Нутрихиным во время марафона на ЧМ-2003.

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18 лет назад, в результате столкновения с россиянином, Свенсон сломал палку, что стоило ему медали.

"Так получилось, что я накатил россиянина. В принципе, он тогда шел весьма неплохо. Похоже, он увидел, что рядом с ним американец, и начал махать палками. Я был вынужден смириться и сидеть за ним какое-то время. Дальше был длинный спуск. Я воспользовался воздушной подушкой и начал его проходить. Но в этот момент он как-то пошатнулся и въехал в меня, мы упали, и я сломал палку"

"Такое часто случается с россиянами? Да, есть такое. И мой вам совет: если видите россиянина, даже не пытайтесь сидеть за ним и обходить за счет слипстрима. Просто пройдите мимо", – рассказал американец Свенсон в подкасте TokoUS

Карл Свенсон / Фото: Getty Images

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