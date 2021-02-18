Українська
$ 27,9
33,64
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Никакой "Катюши" на ЧМ-2021! Лыжники отказались включать для России военную песню

18 февраля, 10:44

Елена Павлова Елена Павлова

Вместо советского хита в честь победителей будет звучать другая мелодия

В начале февраля руководство мирового хоккея высмеяло идею использовать "Катюшу" вместо гимна России на чемпионате мира в Риге. Однако россияне не сдавались и хотели повезти советскую военную песню еще на ряд турниров. В частности, использовать ее как гимн на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Реклама

Читайте также: В России собираются на Олимпиаду, как на войну: "Катюша" вместо гимна и флаг военного флота

Но и в лыжах задумку России не оценили. Международная федерация заявила, что "Катюша" не будет исполняться в честь победы российских лыжников на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, который пройдёт с 23 февраля по 7 марта.

"В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна FIS", — сообщил источник СМИ.

Лыжные гонки

Лыжные гонки / Фото: Reuters

Реклама

Напомним, что использовать флаг и гимн России национальные команды не могут в течение двух лет по решению спортивного арбитражного суда. Россия наказана из-за подтасовки результатов допинг-проб.

Отметим, что уже в начале нового года грянул очередной скандал, связанный с РФ. В России 33 биатлониста сбежали с соревнований после приезда допинг-офицеров.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Катюша чемпионат мира зимние виды спорта лыжные гонки гимн России

Источник: ТАСС

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Помойка": Оксана Баюл жестко поставила на место российскую журналисткуДругие
Мир должен видеть этот шедевр. Украинская волейболистка похвасталась длинными ногами
Мир должен видеть этот шедевр. Украинская волейболистка похвасталась длинными ногамиДругие
Соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтает
Соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтаетДругие
"Стонала громче, чем в обычной жизни": гимнастка – о съемках в фильмах для взрослыхДругие
"Чтобы эти люди сдохли! Уроды!" Олимпийской чемпионке стыдно, что она живет в РоссииДругие
Немецкое качество. Звезда спорта снялась голой для Playboy
Немецкое качество. Звезда спорта снялась голой для PlayboyДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять