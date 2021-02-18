Никакой "Катюши" на ЧМ-2021! Лыжники отказались включать для России военную песню

Вместо советского хита в честь победителей будет звучать другая мелодия

В начале февраля руководство мирового хоккея высмеяло идею использовать "Катюшу" вместо гимна России на чемпионате мира в Риге. Однако россияне не сдавались и хотели повезти советскую военную песню еще на ряд турниров. В частности, использовать ее как гимн на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

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Но и в лыжах задумку России не оценили. Международная федерация заявила, что "Катюша" не будет исполняться в честь победы российских лыжников на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, который пройдёт с 23 февраля по 7 марта.

"В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна FIS", — сообщил источник СМИ.

Лыжные гонки / Фото: Reuters

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Напомним, что использовать флаг и гимн России национальные команды не могут в течение двух лет по решению спортивного арбитражного суда. Россия наказана из-за подтасовки результатов допинг-проб.

Отметим, что уже в начале нового года грянул очередной скандал, связанный с РФ. В России 33 биатлониста сбежали с соревнований после приезда допинг-офицеров.

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