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В России биатлонисты сбежали с соревнований после приезда допинг-офицеров

4 января, 16:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Внезапная проверка на допинг сорвала юниорский турнир в России

В России очередной допинговый скандал. Местный турнир среди юниоров "Ижевская винтовка" массово покинули биатлонисты, узнав, что к ним едут допинг-офицеры РУСАДА. В общей сложности соревнования покинули 33 спортсмена – 12 девушек и 21 парень.

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В связи с этим РУСАДА начало расследование относительно спортсменов-беглецов. Интересно, что наибольшее представительство в этих списках было у биатлонистов из Ханты-Мансийска и Тюмени. Других подробностей пока не сообщается, "чтобы не помешать расследованию", сообщает allsportinfo.ru.

Вероятно, они боялись повторить судьбу 20-летней биатлонистки Виктории Коноваловой, заработавшей четырехлетнее отстранение от спорта за нарушение антидопинговых правил. Наказание юная спортсменка схлопотала в конце прошлого года.

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Напомним, что недавно Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес свой вердикт по скандальному делу с допингом – Россия отстранена от международных соревнований до 2022 года.

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допинг российские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

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