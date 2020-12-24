Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Суд отменил 8-летнее наказание чемпиона, который разбил молотком допинг-пробу

24 декабря, 11:39

Елена Павлова Елена Павлова

Китайский пловец Сунь Ян также оскорблял допинг-офицеров в своем доме в Чжэцзяне

Швейцарский федеральный суд отменил приговор спортивного арбитражного суда о 8-летней дисквалификации трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию китайца Сунь Яна. Об этом сообщает New York Times. Адвокаты спортсмена доказали, что один из судей CAS, вынесших решение, оставлял расистские комментарии о Китае в социальных сетях. Ранее суд в Лозанне сократил отстранение России от соревнований до двух лет.

Реклама

Сунь Ян

Сунь Ян / Фото: Reuters

Напомним, что в феврале 2019 года стало известно, что Сунь Ян разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой. Чемпион ОИ также оскорблял допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства в своем доме в Чжэцзяне. Но Международная федерация плавания отказалась дисквалифицировать китайца из-за недостатка доказательств и ограничилась предупреждением.

Читайте также: Россию поймали с поличным, но наказали минимально: чемпионка критикует суд в Лозанне

В тренде
"Говорят, жить мне осталось месяц". Друг Шевы раскрыл заболевание, которое прятал за повязкой на глазу
Реклама

Тогда ВАДА обратилось в Спортивный арбитражный суд. Сунь Ян отрицал свою вину и попросил CAS сделать слушания открытыми, чтобы очистить свое имя. Однако суд принял суровое решение отстранить его на 8 лет. В итоге в мае Сунь Ян подал апелляцию на решение CAS и выиграл дело. Но это, вполне возможно, еще не конец этой скандальной истории.

Смотрите также, как украинский пловец установил рекорд

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

суд плавание апелляция оправдание Сунь Ян допинг олимпийский чемпион пловец
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глубокие декольте Пейдж заставили полюбить гольф даже тех, кто не знает правил
Глубокие декольте Пейдж заставили полюбить гольф даже тех, кто не знает правилДругие
Сексуальная легкоатлетка-чемпионка – лучшая спортсменка Украины 2020 года
Сексуальная легкоатлетка-чемпионка – лучшая спортсменка Украины 2020 годаДругие
Космическая красотка: зацените тело украинки, которая стала чемпионкой мира по фитнес-бикини
Космическая красотка: зацените тело украинки, которая стала чемпионкой мира по фитнес-бикиниДругие
Полностью голая с хомутом на шее: словацкая спортсменка эротически прощается с 2020-м
Полностью голая с хомутом на шее: словацкая спортсменка эротически прощается с 2020-мДругие
"С подружкой загораем": Дарья Белодед показала новое фото из отпускаДругие
На Рождество – в купальнике: Белодед похвасталась фото из Доминиканы
На Рождество – в купальнике: Белодед похвасталась фото из ДоминиканыДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять