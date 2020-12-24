Суд отменил 8-летнее наказание чемпиона, который разбил молотком допинг-пробу

Швейцарский федеральный суд отменил приговор спортивного арбитражного суда о 8-летней дисквалификации трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию китайца Сунь Яна. Об этом сообщает New York Times. Адвокаты спортсмена доказали, что один из судей CAS, вынесших решение, оставлял расистские комментарии о Китае в социальных сетях. Ранее суд в Лозанне сократил отстранение России от соревнований до двух лет.

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Сунь Ян / Фото: Reuters

Напомним, что в феврале 2019 года стало известно, что Сунь Ян разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой. Чемпион ОИ также оскорблял допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства в своем доме в Чжэцзяне. Но Международная федерация плавания отказалась дисквалифицировать китайца из-за недостатка доказательств и ограничилась предупреждением.

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Тогда ВАДА обратилось в Спортивный арбитражный суд. Сунь Ян отрицал свою вину и попросил CAS сделать слушания открытыми, чтобы очистить свое имя. Однако суд принял суровое решение отстранить его на 8 лет. В итоге в мае Сунь Ян подал апелляцию на решение CAS и выиграл дело. Но это, вполне возможно, еще не конец этой скандальной истории.

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