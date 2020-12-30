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"Чистота" российского спорта: биатлонистку за допинг отстранили на 4 года

30 декабря, 18:27

Елена Павлова Елена Павлова

20-летняя Коновалова в этом году участвовала в соревнованиях юниоров

Еще одна спортсменка в России погорела на приеме запрещенных веществ. Ранее четверых легкоатлеток наказали за нарушение антидопинговых правил, а теперь дисквалификацию на четыре года получила биатлонистка Виктория Коновалова.

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Спортсменку обвинили в нарушении пункта 2.1 правил – "наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена". Коновалова в этом году участвовала на этапах юниорского Кубка России, была третьей в спринте и гонке преследования. Срок действия дисквалификации начинается с 15 декабря 2020 года.

Виктория Коновалова

Виктория Коновалова / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что известная американская легкоатлетка Эмма Коберн возмущена решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который 17 декабря принял решение сократить отстранение России от международных соревнований до двух лет. Ранее ВАДА давала четыре года дисквалификации за подтасовку результатов московской антидопинговой лаборатории.

"Проблема в том, что Россия была поймана с поличным за государственную допинговую систему, фальсификации и сокрытие и при этом подверглась минимальному наказанию. Это решение отражает то, что чистый спорт высокого уровня не уважают и не защищают", — цитирует Коберн New York Times.

Мы также сообщали, что россияне выиграли Рождественскую гонку.

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Россия допинг дисквалификация биатлонистка
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