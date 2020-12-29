Российский футбол во всей красе: игрок избил арбитра, жаловался на нищету и купил два авто за 15 млн

Бывший капитан сборной России Роман Широков, избивший арбитра во время матча любительских команд на московском Кубке Селебрити, попал в новый скандал. Футболист был приговорен к 100 часам обязательных работ и штрафу в 100 тысяч рублей, но в суде пожаловался на нищету и признался, что не имеет возможности выплатить компенсацию пострадавшему.

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Однако, по информации Telegram-канала Mash, незадолго до суда Широков приобрел два дорогостоящих авто Mercedes V и G-класса общей стоимостью 15 миллионов рублей (примерно 5,7 млн грн). При этом, в суде Широков предоставил документы, согласно которым, его месячный оклад в юридической компании составляет всего 50 тысяч рублей.

Напомним, выступавший за "Матч ТВ" Роман Широков в стиле Майка Тайсона ударил рефери Никиту Данченко кулаком в лицо, а затем бросился его, лежачего, добивать. Однако решительные планы Широкова нарушили одноклубники и футболисты другой команды, остановившие избиение рефери. Позже судье предложили замять дело, хотя прокуроры просили для Широкова тюремное заключение.

Ранее Широкова назвали одним из главных пьяниц в футболе.

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