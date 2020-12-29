Українська
$ 28,37
34,65
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Российский футбол во всей красе: игрок избил арбитра, жаловался на нищету и купил два авто за 15 млн

29 декабря, 16:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Роман Широков избежал тюремного заключения за избиение судьи

Бывший капитан сборной России Роман Широков, избивший арбитра во время матча любительских команд на московском Кубке Селебрити, попал в новый скандал. Футболист был приговорен к 100 часам обязательных работ и штрафу в 100 тысяч рублей, но в суде пожаловался на нищету и признался, что не имеет возможности выплатить компенсацию пострадавшему.

Реклама

Однако, по информации Telegram-канала Mash, незадолго до суда Широков приобрел два дорогостоящих авто Mercedes V и G-класса общей стоимостью 15 миллионов рублей (примерно 5,7 млн грн). При этом, в суде Широков предоставил документы, согласно которым, его месячный оклад в юридической компании составляет всего 50 тысяч рублей.

Напомним, выступавший за "Матч ТВ" Роман Широков в стиле Майка Тайсона ударил рефери Никиту Данченко кулаком в лицо, а затем бросился его, лежачего, добивать. Однако решительные планы Широкова нарушили одноклубники и футболисты другой команды, остановившие избиение рефери. Позже судье предложили замять дело, хотя прокуроры просили для Широкова тюремное заключение.

В тренде
Милевский вернулся в Украину! Нападающий подписал контракт с клубом Премьер-лиги

Ранее Широкова назвали одним из главных пьяниц в футболе.

Реклама

Самые известные балагуры мирового футбола

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист Роман Широков российские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)Футбол
"Говорят, жить мне осталось месяц". Друг Шевы раскрыл заболевание, которое прятал за повязкой на глазуФутбол
Фантастика! Месси побил
Фантастика! Месси побил "вечный" рекорд ПелеФутбол
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото:
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: "Вы ослепляете"Футбол
Игрок
Игрок "Динамо" заснял жену в душе, а она выложила видео в Instagram. Смотрите, пока не удалилаФутбол
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывались
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывалисьФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять