Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини біатлону

У Росії біатлоністи втекли зі змагань після приїзду допінг-офіцерів

4 січня, 16:06

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Раптова перевірка на допінг зірвала юніорський турнір в Росії

У Росії черговий допінговий скандал. Місцевий турнір серед юніорів "Іжевська гвинтівка" масово покинули біатлоністи, дізнавшись, що до них їдуть допінг-офіцери РУСАДА. В цілому змагання покинули 33 спортсмени – 12 дівчат і 21 хлопець.

Реклама

У зв'язку з цим РУСАДА почало розслідування щодо спортсменів-втікачів. Цікаво, що найбільше представництво в цих списках було у біатлоністів з Ханти-Мансійська і Тюмені. Інших подробиць поки не повідомляється, "щоб не перешкодити розслідуванню", повідомляє allsportinfo.ru.

Ймовірно, вони боялися повторити долю 20-річної біатлоністки Вікторії Коновалової, яка заробила чотирирічне відсторонення від спорту за порушення антидопінгових правил. Покарання юна спортсменка отримала в кінці минулого року.

В тренді
До Лукашенка їде ревізор: рішення по чемпіонату світу приймуть до кінця місяця

Нагадаємо, що недавно Спортивний арбітражний суд в Лозанні виніс свій вердикт у скандальній справі з допінгом – Росія усунута від міжнародних змагань до 2022 року.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

допінг російські спортсмени

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? Опитування
Чемпіонки й красуні: хто найкраща спортсменка України 2020 року? ОпитуванняІнші
Бебі-бум у нашому спорті: 70-річний Коньков, багатодітний Ярмоленко і первісток Безсонової
Бебі-бум у нашому спорті: 70-річний Коньков, багатодітний Ярмоленко і первісток БезсоновоїІнші
Де й коли вболівати за українських біатлоністів у
Де й коли вболівати за українських біатлоністів у "Різдвяній гонці"Біатлон
Українець Підручний – найбільш влучний стрілець! Дмитро виграв турнір снайперів
Українець Підручний – найбільш влучний стрілець! Дмитро виграв турнір снайперівБіатлон
"Дух, что тіло рве до бою": підсумки року в цитатах українських класиківІнші
У Росії біатлоністи втекли зі змагань після приїзду допінг-офіцерів
У Росії біатлоністи втекли зі змагань після приїзду допінг-офіцерівБіатлон

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти