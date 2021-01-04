У Росії біатлоністи втекли зі змагань після приїзду допінг-офіцерів

У Росії черговий допінговий скандал. Місцевий турнір серед юніорів "Іжевська гвинтівка" масово покинули біатлоністи, дізнавшись, що до них їдуть допінг-офіцери РУСАДА. В цілому змагання покинули 33 спортсмени – 12 дівчат і 21 хлопець.

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У зв'язку з цим РУСАДА почало розслідування щодо спортсменів-втікачів. Цікаво, що найбільше представництво в цих списках було у біатлоністів з Ханти-Мансійська і Тюмені. Інших подробиць поки не повідомляється, "щоб не перешкодити розслідуванню", повідомляє allsportinfo.ru.

Ймовірно, вони боялися повторити долю 20-річної біатлоністки Вікторії Коновалової, яка заробила чотирирічне відсторонення від спорту за порушення антидопінгових правил. Покарання юна спортсменка отримала в кінці минулого року.

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Нагадаємо, що недавно Спортивний арбітражний суд в Лозанні виніс свій вердикт у скандальній справі з допінгом – Росія усунута від міжнародних змагань до 2022 року.

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