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Россию поймали с поличным, но наказали минимально: чемпионка критикует суд в Лозанне

23 декабря, 15:43

Елена Павлова Елена Павлова

Эмма Коберн считает, что чистый спорт высокого уровня не уважают

Известная американская легкоатлетка Эмма Коберн возмущена решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который 17 декабря принял решение сократить отстранение России от международных соревнований до двух лет. Тогда как ВАДА давала четыре года дисквалификации за подтасовку результатов московской антидопинговой лаборатории.

"Проблема в том, что Россия была поймана с поличным за государственную допинговую систему, фальсификации и сокрытие, и при этом подверглась минимальному наказанию. Это решение отражает то, что чистый спорт высокого уровня не уважают и не защищают. Это фундаментальная проблема", — цитирует Коберн New York Times.

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Эмма Коберн

Эмма Коберн / Фото: Instagram

Напомним, что Коберн — бронзовый призер летних Олимпийских игр 2016 года, чемпионка мира-2017 в беге на 3000 метров с препятствиями.

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Тем временем российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом в международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Под них попадают Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2020 года, Олимпиада и Паралимпиада-2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в Катаре 2022 года.

Ранее мы писали, что Россия мешает публикации полного вердикта Спортивного суда о допинговом заговоре.

А Путину запретили посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры. Но есть лазейка.

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