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Россия мешает публикации полного вердикта Спортивного суда о допинговом заговоре

22 декабря, 23:18

Елена Павлова Елена Павлова

New York Times заявляет, что Россия "использовала государственный аппарат во время следствия"

Россия препятствует публикации полного 186-страничного вердикта Спортивного арбитражного суда по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и РУСАДА. Об этом сообщило американское издание New York Times со ссылкой на свои источники. Тогда как правила ВАДА требуют, чтобы все решения CAS публиковались полностью. Ранее суд в Лозанне сократил отстранение России от международных соревнований до двух лет.

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Олимпийский комитет России

Олимпийский комитет России / Фото: Reuters

"Документ CAS подтверждает то, что обнаружили в ходе нескольких предыдущих расследований: Россия вступила в огромный поддерживаемый государством допинговый заговор, а затем, несмотря на обещания признаться, использовала государственный аппарат, чтобы помешать следствию", — говорится в сообщении издания.

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Напомним, что WADA рекомендовало отстранить Россию на 4 года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, однако CAS смягчил наказание. Спортсмены не смогут выступать под российским флагом в международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Под них попадают Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 2020 года, Олимпиада и Паралимпиада-2022 в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в Катаре 2022 года.

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Ранее Путину запретили посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры.

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Россия суд данные допинг ВАДА препятствование
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