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Еще четверых легкоатлеток из России наказали за нарушение антидопинговых правил

22 декабря, 00:43

Елена Павлова Елена Павлова

Бегунья Баздырева, которая призналась в использовании стероидов в документальном фильме, дисквалифицирована на 8 лет

На прошлой неделе спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил России 4-летнее отстранение от международных соревнований до двух лет, а сегодня еще четверых российских легкоатлеток наказали за нарушение антидопинговых правил. Об отстранении спортсменок сообщил официальный сайт ВФЛА.

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Анастасия Баздырева, которая специализируется в беге на 800 м, дисквалифицирована с 29 января 2018 года на 8 лет за применение рекомбинантного EPO. В 2015 году Баздырева призналась в использовании стероидов в документальном фильме, снятом немецким каналом ARD.

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Бегунья Марина Пантелеева получила 4 года дисквалификации, ей нельзя выступать с 21 мая 2020-го по 20 мая 2024 года за использование метаболита станозола. Также аннулированы все результаты спортсменки, показанные с 20 июня 2015-го по 19 июня 2019 года. Марина Поспелова, в пробе которой также был найден рекомбинантный EPO, была наказана на 2 года. И срок ее отстранения закончился 2 сентября 2020-го.

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У толкательницы ядра Олеси Свиридовой это повторное отстранение. Во время первой 4-летней дисквалификации с 2016 по 2020 год Свиридова нарушила запрет на участие в соревнованиях, выступив в роли судьи и секретаря на нескольких региональных первенствах.

Ранее Путину запретили посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры.

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легкая атлетика Россия бег допинг дисквалификация толкание ядра
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