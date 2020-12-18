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Путину запретили посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры: реакция Кремля

18 декабря, 15:24

Елена Павлова Елена Павлова

Хотя лазейки в приговоре спортивного суда все же есть

Президенту России Владимиру Путину запретили посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры в ближайшие два года. Это следует из решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который отстранил Россию от международных соревнований до 2022 года.

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В решении CAS говорится, что запрет на посещение крупных турниров распространяется на всех высших чиновников страны: министров и их замов, премьер-министра и его замов, депутатов Госдумы, а также президента. Однако чиновник все же сможет посетить соревнования, если его лично пригласит президент или премьер-министр страны, в которой будет проходить турнир. А также если он – член МОК или Международного паралимпийского комитета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал это решение:

"Мы, конечно, сожалеем. И, конечно, относимся к этому решению негативно. Но вместе с тем главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях. Это поможет сохранять свою международную квалификацию и спортивную форму, это чрезвычайно важно", — цитирует Пескова Р-Спорт.

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/ Фото: kremlin.ru

Напомним, что 17 декабря CAS сократил четырехлетнее отстранение России от международных соревнований до двух лет после допингового скандала. Наказание будет действовать до 16 декабря 2022 года. А спортсмены не смогут выступать под российским флагом в международных соревнованиях. Под них попадают Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года, Олимпиада и Паралимпиада-2022 в Пекине, а также ЧМ-2022 по футболу.

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Хотя отдельные спортсмены могут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом, если докажут свою непричастность к использованию допинга.

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