Ніякої "Катюші" на ЧС-2021! Лижники відмовилися включати для Росії військову пісню

Замість радянського хіта на честь переможців буде звучати інша мелодія

На початку лютого керівництво світового хокею висміяло ідею використовувати "Катюшу" замість гімну Росії на чемпіонаті світу в Ризі. Однак росіяни не здавалися і хотіли повезти радянську військову пісню ще на кілька турнірів. Зокрема, використовувати її як гімн на чемпіонаті світу з лижних видів спорту.

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Але і в лижах задумку Росії не оцінили. Міжнародна федерація заявила, що "Катюша" не виконуватиметься на честь перемоги російських лижників на чемпіонаті світу в німецькому Оберстдорфі, який пройде з 23 лютого по 7 березня.

"На честь всіх російських переможців чемпіонату світу виконуватиметься повна версія гімну FIS", – повідомило джерело ЗМІ.

Лижні гонки / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що використовувати прапор і гімн Росії національні команди не можуть протягом двох років за рішенням спортивного арбітражного суду. Росія покарана за підтасування результатів допінг-проб.

Відзначимо, що вже на початку нового року вибухнув черговий скандал, пов'язаний з РФ. У Росії 33 біатлоністи втекли зі змагань після приїзду допінг-офіцерів.

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