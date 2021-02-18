Ніякої "Катюші" на ЧС-2021! Лижники відмовилися включати для Росії військову пісню

На початку лютого керівництво світового хокею висміяло ідею використовувати "Катюшу" замість гімну Росії на чемпіонаті світу в Ризі. Однак росіяни не здавалися і хотіли повезти радянську військову пісню ще на кілька турнірів. Зокрема, використовувати її як гімн на чемпіонаті світу з лижних видів спорту.
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Але і в лижах задумку Росії не оцінили. Міжнародна федерація заявила, що "Катюша" не виконуватиметься на честь перемоги російських лижників на чемпіонаті світу в німецькому Оберстдорфі, який пройде з 23 лютого по 7 березня.
"На честь всіх російських переможців чемпіонату світу виконуватиметься повна версія гімну FIS", – повідомило джерело ЗМІ.
Нагадаємо, що використовувати прапор і гімн Росії національні команди не можуть протягом двох років за рішенням спортивного арбітражного суду. Росія покарана за підтасування результатів допінг-проб.
Відзначимо, що вже на початку нового року вибухнув черговий скандал, пов'язаний з РФ. У Росії 33 біатлоністи втекли зі змагань після приїзду допінг-офіцерів.
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