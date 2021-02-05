Босс мирового хоккея забанил "Катюшу". России придется искать новый гимн

Сегодня появилась информация, что советская военная песня "Катюша" станет гимном России на чемпионате мира по хоккею 2021 года, который пройдет в Латвии.

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Отметим, что за очередные манипуляции с целью сокрытия допинговых нарушений на государственном уровне до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна.

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель воспринял как шутку информацию об использовании военной песни вместо национального гимна.

"Решение об использовании какой-либо мелодии вместо гимна России на чемпионате мира еще не принято, – заявил Фазель. – Сообщения о "Катюше" можно воспринимать как шутку. Нужно очень серьезно подойти к выбору музыки. Возможно, вместо гимна РФ будет звучать гимн IIHF".

В январе комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать на Олимпиаде-2020 вместо гимна РФ песню "Катюша", которая была написана поэтом Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером в 1938 году, сообщает newsru.

Первым международным турниром, на котором российская команда выступала без флага и гимна, был чемпионат мира по гандболу среди мужчин. На нем вместо гимна России звучал гимн Международной федерации гандбола, а спортсмены выступали под флагом Федерации гандбола России (ФГР).

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