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"Катюша" таки заменит гимн России – дебют состоится в Латвии

5 февраля, 13:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

Хоккеисты будут выходить на лед под известную советскую песню

Советская военная песня "Катюша" станет гимном России на чемпионате мира по хоккею 2021 года, который недавно решили проводить только в Риге. Также российская сборная будет выступать в форме без национальной символики.

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"Гимном будет "Катюша". Про песню все понимают, что будет "Катюша". Детали формы еще уточняются, с точки зрения дизайна будет один в один как на Олимпиаде 2018 года. Слова, которые будут написаны на форме, еще уточняются", – сообщил источник изданию ТАСС.

Напомним, из-за махинаций с допингом России запрещено использовать национальный гимн и флаг во время международных соревнований до 2022 года. В связи с этим в РФ было предложение на время Олимпиады-2020 заменить гимн на советскую песню "Катюша".

В то же время скандальный Юрий Лоза согласен переделать "Катюшу" для замены гимна России. Певец считает, что композицию даже не нужно сильно переделывать.

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хоккей Катюша Сборная России по хоккею чемпионат мира по хоккею российские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

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