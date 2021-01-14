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Россия заменит свой гимн на "Катюшу"

14 января, 15:13

Олег Люлька Олег Люлька

А все – из-за допинга

Популярная советская военная песня "Катюша" может заменить на чемпионатах мира и Олимпиадах гимн России, который не может использоваться россиянами до 16 декабря 2022 года из-за санкций за махинации с допингом.

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В четверг, 14 января, состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, которая предложила заменить запрещенный гимн РФ на крупных соревнованиях "Катюшей" .

"Ее любят дети. Были и современные варианты, но решили остановиться на "Катюше", – обосновала выбор мелодии председатель комиссии спортсменов ОКР саблистка Софья Великая, которую цитирует Чемпионат

Позже решение по "Катюше" должен принять исполком Олимпийского комитета России и одобрить – Международный олимпийский комитет.

/ Фото: AFP

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Отметим, что санкции Всемирного антидопингового агентства по отношению к России запрещают использование ее спортсменами любых национальных символов – как гимна, так и флага. В частности, на чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который в эти дни стартует в Египте, форму с флагом и гербом РФ запретили носить даже в гостинице, где живет команда. И не только в холле, но и в номерах.

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Россия гимн олимпиада Катюша допинг чемпионат мира Олимпиада-2020
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