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Росія замінить свій гімн на "Катюшу"

14 січня, 15:13

Олег Люлька Олег Люлька

А все – через допінг

Популярна радянська військова пісня "Катюша" може замінити на чемпіонатах світу і Олімпіадах гімн Росії, який не може використовуватися росіянами до 16 грудня 2022 року через санкції за махінації з допінгом.

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У четвер, 14 січня, відбулося засідання комісії спортсменів Олімпійського комітету Росії, яка запропонувала замінити заборонений гімн РФ на великих змаганнях "Катюшею".

"Її люблять діти. Були і сучасні варіанти, але вирішили зупинитися на "Катюші", – обґрунтувала вибір мелодії голова комісії спортсменів ОКР шаблістка Софія Велика, яку цитує Чемпіонат

Пізніше рішення щодо "Катюші" має прийняти виконком Олімпійського комітету Росії і схвалити – Міжнародний олімпійський комітет.

/ Фото: AFP

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Відзначимо, що санкції Всесвітнього антидопінгового агентства щодо Росії забороняють використання її спортсменами будь-яких національних символів – як гімну, так і прапора. Зокрема, на чемпіонаті світу з гандболу серед чоловіків, який цими днями стартує в Єгипті, форму з прапором і гербом РФ заборонили носити навіть в готелі, де живе команда. І не тільки в холі, а й у номерах.

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Росія гімн олімпіада Катюша допінг чемпіонат світу Олімпіада-2020
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