Шок! Элитная украинская теннисистка получила положительный тест на допинг

Молодая одесситка Даяна Ястремская не знает, как запрещенное вещество попало в ее организм

Неприятное известие получила одна из лучших теннисисток планеты – украинка Даяна Ястремская. 20-летняя одесситка сообщила в соцсетях, что ее тест на допинг дал положительный результат. Об этом ее уведомила Международная федерация тенниса (ITF). Напомним, в декабре Ястремская вышла на корт в Эмиратах после коронавируса.

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Сегодня под вечер ITF опубликовала решение об отстранении украинки от соревнований с 7 января 2021 года. В ее анализе мочи, сданном 24 ноября, нашли метаболит местеролона. Вещество известно давно и относится к группе стероидов. Ранее его применяли преимущественно мужчины. Обвинение в употреблении допинга Даяне предъявили 22 декабря, но лишь теперь об этом сообщили официально.

Сама теннисистка пребывает в шоке от полученного известия. Она опровергает, что когда-либо употребляла запрещенные препараты. Тем более, 9 ноября она получила отрицательный тест на допинг в Австрии, после чего решила отдохнуть и даже не тренировалась. Анализ она сдавала во внесоревновательный период.

Ястремская собирается бороться за свое честное имя. По ее словам, низкая концентрация препарата указывает на то, что он мог попасть в ее организм случайно вместе с каким-то другим продуктом.

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В четверг украинские теннисистки выиграли два матча в Эмиратах.

Вспомним, как Даяна в Австралии обыгрывала экс-первую ракетку мира Ангелик Кербер:

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