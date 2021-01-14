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Россия "скрывает сокрытие" допинга: полное решение суда по изгнанию РФ из спорта

14 января, 12:22

Олег Люлька Олег Люлька

Суд в Лозанне предупреждает, что Россия будет и дальше коррумпировать антидопинговую систему

Спортивный арбитражный суд (CAS) обвинил Россию в "сокрытии сокрытия" государственной допинговой схемы. Это следует из полного текста решения CAS по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и российского антидопингового агентства (РУСАДА), обнародованного в четверг, 14 января.

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Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года, при этом вдвое сократив предыдущую дисквалификацию.

В полном тексте решения отмечается, что в CAS пришли к выводу, что "никогда не удастся установить точное число спортсменов и официальных лиц, которые могли успешно избежать подозрений в нарушении антидопинговых правил".

"Когда сокрытие допинговой схемы начало становиться явным, решение, принятое российскими властями, было направлено не на то, чтобы достичь ясности, а скорее на то, чтобы попытаться скрыть сокрытие. Манипуляции показывают, что российские власти по-прежнему готовы вмешиваться в антидопинговую систему и коррумпировать ее", – отмечается в тексте решения CAS, которое цитирует Championat

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Отметим, что уже в начале нового года грянул очередной скандал, связанный с РФ. В России 33 биатлониста сбежали с соревнований после приезда допинг-офицеров.

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Россия допинг Спортивный арбитражный суд Олимпиада-2020
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