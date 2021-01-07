Гимн и флаг России – под запретом: на чемпионате мира по гандболу следуют санкциям WADA

На турнире в Египте россиянам не разрешают ходить в одежде с национальной символиком

Сборная России по гандболу на себе прочувствовала санкции за массовое употребление допинга спортсменами этой страны. На чемпионате мира среди мужчин, который пройдет в Египте с 14 по 31 января, россиянам запретили любое проявление национальной символики. Причем, даже в официальном отеле турнира. Напомним, Россия отстранена от международных соревнований до 2022 года. Наказание вступило в силу 16 декабря 2020 года, Спортивный арбитражный суд сократил его с четырех до двух лет.

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На мировом форуме российским гандболистам не разрешается демонстрировать национальную символику на любых официальных мероприятиях. Об этом пишет сегодня издание "Спорт-экспресс".

Причем, форму с флагом и гербом России запретили носить даже в гостинице, где будет жить команда. И не только в холле, но и в своих номерах. Также нельзя воспроизводить гимн. Теперь – только под одеялом и в наушниках. Сборная же официально будет называться "Команда Федерации гандбола России". Вместо национального флага державы используют символ ФГР на белом фоне, но без надписей.

Российские функционеры уже поспешили назвать санкции на ЧМ в Египте маразмом. Однако придется смириться, иначе сборную могут дисквалифицировать.

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На днях в России биатлонисты сбежали с соревнований после приезда допинг-офицеров.

Вспомним, как расследовали допинг в российском футболе:

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