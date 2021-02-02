Чемпионат мира по хоккею проведут только в Риге

В случае улучшения ситуации с коронавирусом турнир смогут посетить даже болельщики

Чемпионат мира по хоккею 2021 года проведут только в Риге. Совет IIHF проголосовал за подтверждение столицы Латвии в качестве единственной принимающей стороны ЧМ по хоккею после решения отозвать турнир из Минска из-за политической нестабильности.

Реклама

Читайте также: Россия пожертвует собственной сборной, чтобы поддержать Лукашенко после лишения ЧМ по хоккею

Совет IIHF сослался на непрекращающиеся проблемы, связанные с COVID-19, а также на различные технические сложности, по которым он решил провести турнир в одном городе. Учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении ограничений на международные поездки, Совет считает, что держать все команды в Риге на протяжении всего турнира и избегать поездок между двумя принимающими странами – это самый безопасный и самый экономичный способ проведения мероприятия, сообщается на официальном сайте IIHF.

В тренде Спалились! Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона

Турнир планируется провести на двух стадионах – "Арене Рига" и "Олимпийском спортивном центре", который планируют переоборудовать в ледовый каток.

Все 16 команд-участниц должны будут быть размещены в одном отеле, что позволит при необходимости реализовать концепцию пузыря. В то же время, организаторы готовы открыть продажу билетов если ситуация с COVID-19 в Латвии улучшится.

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама