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Чемпионат мира по хоккею проведут только в Риге

2 февраля, 17:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

В случае улучшения ситуации с коронавирусом турнир смогут посетить даже болельщики

Чемпионат мира по хоккею 2021 года проведут только в Риге. Совет IIHF проголосовал за подтверждение столицы Латвии в качестве единственной принимающей стороны ЧМ по хоккею после решения отозвать турнир из Минска из-за политической нестабильности.

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Совет IIHF сослался на непрекращающиеся проблемы, связанные с COVID-19, а также на различные технические сложности, по которым он решил провести турнир в одном городе. Учитывая сохраняющуюся неопределенность в отношении ограничений на международные поездки, Совет считает, что держать все команды в Риге на протяжении всего турнира и избегать поездок между двумя принимающими странами – это самый безопасный и самый экономичный способ проведения мероприятия, сообщается на официальном сайте IIHF.

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Турнир планируется провести на двух стадионах – "Арене Рига" и "Олимпийском спортивном центре", который планируют переоборудовать в ледовый каток.

Все 16 команд-участниц должны будут быть размещены в одном отеле, что позволит при необходимости реализовать концепцию пузыря. В то же время, организаторы готовы открыть продажу билетов если ситуация с COVID-19 в Латвии улучшится.

Видео: Сегодня
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Латвия хоккей чемпионат мира по хоккею

Источник: Сегодня|Спорт

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