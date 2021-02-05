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"Катюша" таки замінить гімн Росії – дебют відбудеться в Латвії

5 лютого, 13:08

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Хокеїсти будуть виходити на лід під відому радянську пісню

Радянська військова пісня "Катюша" стане гімном Росії на чемпіонаті світу з хокею 2021 року, який нещодавно вирішили проводити тільки в Ризі. Також російська збірна виступатиме в формі без національної символіки.

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"Гімном буде "Катюша". Про пісню всі розуміють, що буде "Катюша". Деталі форми ще уточнюються, з погляду дизайну буде один в один як на Олімпіаді 2018 року. Слова, які будуть написані на формі, ще уточнюються", – повідомило джерело виданню ТАСС.

Нагадаємо, через махінації з допінгом Росії заборонено використовувати національний гімн і прапор під час міжнародних змагань до 2022 року. У зв'язку з цим у РФ була пропозиція на час Олімпіади-2020 замінити гімн на радянську пісню "Катюша".

В той же час скандальний Юрій Лоза згоден переробити "Катюшу" для заміни гімну Росії. Співак вважає, що композицію навіть не потрібно сильно переробляти.

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хокей Катюша Збірна Росії з хокею чемпіонат світу з хокею російські спортсмени

Джерело: Сегодня|Спорт

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