Российского хоккеиста чуть не убили в Польше

В матче чемпионата Польши по хоккею серьезную травму получил российский хоккеист Михаил Шабанов. Он выступает за клуб "Энерга" из города Торунь.

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Инцидент произошел по ходу первого периода поединка "Энерга" – "Подхале" (4:0). Шабанова увезли со стадиона в больницу после сильного удара в грудь. Михаилу даже понадобились кислородная маска и специальное кресло для транспортировки.

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Ранее мы сообщали, что в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Питтсбургом" и "Вашингтоном" произошел довольно некрасивый эпизод. На последних секундах первого периода Евгений Малкин ударил соперника клюшкой между ног.

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