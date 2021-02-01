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Игрока "Динамо" выгнали из команды! Он обокрал соперника

1 февраля, 13:01

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Джордан Мюррэй забрал себе клюшку Ильи Ковальчука

Забавные вещи творятся в Континентальной хоккейной лиге. Сначала "Спартак" поставил голую девушку на ворота, а теперь и оскандалилось рижское "Динамо".

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Перед поединком регулярного чемпионата КХЛ "Динамо" – "Авангард" на арене в Риге произошла кража. Из раздевалки омского клуба стащили клюшку легендарного Ильи Ковальчука. Олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира.

К расследованию подключили охрану арены. И по камерам видеонаблюдения выяснили, что вором оказался защитник рижского Динамо" Джордан Мюррэй. Канадец проник в раздевалку гостей сразу после утренней тренировки и украл клюшку. Он трижды ее перепрятывал на самом стадионе, а потом унес с арены, сообщает Матч ТВ.

В итоге "Динамо" выгнало хоккеиста из клуба. В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Мюррэй провел 11 игр и набрал 7 (1+6) очков.

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Ранее мы сообщали, что голкипер омского "Авангарда" Георгий Дубровский продолжит карьеру в киевском "Соколе". Вратарь не провел ни одного официального матча в этом сезоне.

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хоккей КХЛ Авангард Омск Динамо Рига Илья Ковальчук
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