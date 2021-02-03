Канадец в Украине поставил на колени россиянина и забросил ему издевательскую шайбу

Первый канадец в истории чемпионата Украины по хоккею Шейн Хеффернан, выступающий за киевский клуб "Ледяные Волки", принес своей команде эффектную победу в серии буллитов над херсонским "Днепром".

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33-летний канадец из Онтарио, до Украины успевший поиграть в Дании, Казахстане, Словении, Румынии, Польше, Беларуси, Словакии и Германии, не просто реализовал свою попытку, но и сделал это по-настоящему красиво.

Хеффернан заложил вираж и выехал ближе к пятаку, но вместо того чтобы бросать, перевел шайбу на правую руку и забросил ее за щитки российского вратаря "щук" Александра Хомутова, которого обманным движением поставил на колени.

Вот что значит – канадец!

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Ранее артист из "Квартала 95" сыграл в хоккей на озере. Валерий Жидков показал, что не зря является амбассадором Украинской хоккейной лиги.

Валерий Жидков играет в хоккей Видео: УХЛ

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