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Канадец в Украине поставил на колени россиянина и забросил ему издевательскую шайбу

3 февраля, 14:43

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите видео эффектного буллита в исполнении форварда "Ледяных Волков" Шейна Хеффернана

Первый канадец в истории чемпионата Украины по хоккею Шейн Хеффернан, выступающий за киевский клуб "Ледяные Волки", принес своей команде эффектную победу в серии буллитов над херсонским "Днепром".

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33-летний канадец из Онтарио, до Украины успевший поиграть в Дании, Казахстане, Словении, Румынии, Польше, Беларуси, Словакии и Германии, не просто реализовал свою попытку, но и сделал это по-настоящему красиво.

Хеффернан заложил вираж и выехал ближе к пятаку, но вместо того чтобы бросать, перевел шайбу на правую руку и забросил ее за щитки российского вратаря "щук" Александра Хомутова, которого обманным движением поставил на колени.

Вот что значит – канадец!

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Валерий Жидков играет в хоккей Видео: УХЛ

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хоккей гол шайба УХЛ Днепр Херсон Ледяные Волки

Источник: УХЛ

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