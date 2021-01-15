Скандальный Юрий Лоза переделает "Катюшу" для замены гимна России

В России думают, как обойти санкции за махинации с допингом

Скандальный российский певец Юрий Лоза готов сделать аранжировку знаменитой советской военной песни "Катюша", которая может заменить гимн России для местных спортсменов на следующие два года из-за санкций за махинации с допингом.

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"Конечно, я готов написать аранжировку, почему нет? Там ее особо делать даже не надо, это же маршеобразная песня. А чем проще, тем лучше. Под "Катюшу" нужны заводные барабашки и поменьше всяких лишних звуков. Эта песня для пения, а не для слушания. Поэтому аранжировка должна помогать петь", – признался музыкант в комментарии News.ru.

Отметим, что санкции Всемирного антидопингового агентства по отношению к России запрещают использование ее спортсменами любых национальных символов – как гимна, так и флага. В частности, на чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который в эти дни стартует в Египте, форму с флагом и гербом РФ запретили носить даже в гостинице, где живет команда. И не только в холле, но и в номерах.

Сам Лоза несколько лет назад высказывался в поддержку боевиков на Донбассе и попал в базу "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. Также российский певец отметился тем, что критиковал многих зарубежных знаменитостей.

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