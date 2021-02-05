Бос світового хокею забанив "Катюшу". Росії доведеться шукати новий гімн

Сьогодні з'явилася інформація, що радянська військова пісня "Катюша" стане гімном Росіїна чемпіонаті світу з хокею 2021 року, який пройде в Латвії.

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Відзначимо, що за чергові маніпуляції з метою приховування допінгових порушень на державному рівні до середини грудня 2022 року на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх російські спортсмени виступатимуть без національних прапора і гімну.

Глава Міжнародної федерації хокею (IIHF) Рене Фазель сприйняв як жарт інформацію про використання військової пісні замість національного гімну.

"Рішення про використання будь-якої мелодії замість гімну Росії на чемпіонаті світу ще не прийнято, – заявив Фазель. – Повідомлення про "Катюшу" можна сприймати як жарт. Потрібно дуже серйозно підійти до вибору музики. Можливо, замість гімну РФ звучатиме гімн IIHF".

У січні комісія спортсменів запропонувала Олімпійському комітету Росії (ОКР) використовувати на Олімпіаді-2020 замість гімну РФ пісню "Катюша", яка була написана поетом Михайлом Ісаковським і композитором Матвієм Блантером в 1938 році, повідомляє newsru.

Першим міжнародним турніром, на якому російська команда виступала без прапора і гімну, був чемпіонат світу з гандболу серед чоловіків. На ньому замість гімну Росії звучав гімн Міжнародної федерації гандболу, а спортсмени виступали під прапором Федерації гандболу Росії (ФГР).

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