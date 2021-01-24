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"Нужно по-русски давать в морду": российские лыжники вляпались в скандал с дисквалификацией

24 января, 18:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Большунов дважды ударил финна и лишил сборную медали на Кубке мира в Лахти

Неприятный инцидент произошел сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти. В мужской эстафетной гонке россиянин Александр Большунов боролся за второе место с финном Йони Мяки. "Золото" заранее обеспечили себе норвежцы. На финишной прямой представитель сборной России решил, что его незаслуженно ущемили, оттеснив к щитам, и ударил соперника палкой. А затем после финиша еще специально и сшиб Мяки и его коллегу на снег.

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Тем временем, Беларусь лишили еще одного чемпионата мира: все беды из-за Лукашенко.

Функционеры долго думать не стали и дисквалифицировали сборную Россию за неподобающее поведение Большунова, не вручив ей бронзовые медали. Смотрите драматическую развязку гонки. Даже российский коментатор признал, что "так нельзя".

Позже российский лыжник извинился перед финнами за свой поступок. При этом обе стороны все равно обвиняют друг друга в произошедшем. А отец и тренер Большунова высказался категорично: "Я на стороне сына, может, даже хлеще поступил бы. Нужно подходить по-русски и давать в морду".

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Заметим, что если бы Александр сдержался, то позже действия Йони Мяки могли рассмотреть. Если бы в них нашли нарушение правил, то дисквалифицировать могли бы уже финскую команду. А так лыжник из РФ упростил чиновникам задачу.

Читайте также: В жутком ДПТ погиб известный лыжник, который проводил последний сезон в карьере.

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