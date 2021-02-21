Русский
$ 27,85
33,65
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

"Росіяни – пустоголові": лижників з Росії не люблять в інших збірних і порівняли з мавпою

21 лютого, 01:20

Олена Павлова Олена Павлова

Чеська лижниця розповіла, яку поведінку вважає неприйнятною

Чеська лижниця Тереза Беранова виявилася невисокої думки про російських колег. І зізналася, що багато збірних відносяться до збірної Росії прохолодно через її поведінку. Тереза згадала, як Олександр Большунов поскандалив на етапі Кубка світув Лахті з фіном Йони Мякі. На фінішній прямій росіянин ударив суперника палицею, а після фінішу спеціально збив Мякі з ніг.

Реклама

"Не думаю, що це була спортивна поведінка. Це тільки довело мені, що росіяни – пустоголові. До того ж, фін не зробив нічого поганого. Він же не дурний, щоб пропускати когось на фініші. А удар палицею? Це взагалі неприйнятно, більше схоже на поведінку мавпи", – цитує Беранову Aktualne.cz.

Читайте також: "Бачите росіянина – пройдіть повз!" Порада американця учасникам ЧС з лижних гонок

"У збірної Росії таке ставлення до всіх, що ніхто навіть не посміхнеться і не відповість на наше вітання. Не хочеться на них злитися за це, але все одно так виходить. І думаєш: "Хіба вам так складно сказати мені "привіт"? Чому ви не хочете зі мною розмовляти? Чому ви завжди так поводитеся на Кубку світу?" Це відштовхує", – розповіла Беранова.

Реклама

Раніше ми писали, що лижники відмовилися включати для Росії військову пісню.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

збірна Росії лижні гонки лижниця Александр Большунов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Спокуслива легкоатлетка повернулася в купальнику задом і розповіла, про що мріє
Спокуслива легкоатлетка повернулася в купальнику задом і розповіла, про що мрієІнші
Світ має бачити цей шедевр. Українська волейболістка похвалилася довгими ногами
Світ має бачити цей шедевр. Українська волейболістка похвалилася довгими ногамиІнші
"Стогнала голосніше, ніж у звичайному житті": гімнастка – про зйомки у фільмах для дорослихІнші
"Щоб ці люди здохли! Виродки!" Олімпійській чемпіонці соромно, що вона живе в РосіїІнші
Німецька якість. Зірка спорту знялася голою для Playboy
Німецька якість. Зірка спорту знялася голою для PlayboyІнші
Що відбувається з українською красунею? Чорна смуга Білодід
Що відбувається з українською красунею? Чорна смуга БілодідІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти