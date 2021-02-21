"Росіяни – пустоголові": лижників з Росії не люблять в інших збірних і порівняли з мавпою

Чеська лижниця Тереза Беранова виявилася невисокої думки про російських колег. І зізналася, що багато збірних відносяться до збірної Росії прохолодно через її поведінку. Тереза згадала, як Олександр Большунов поскандалив на етапі Кубка світув Лахті з фіном Йони Мякі. На фінішній прямій росіянин ударив суперника палицею, а після фінішу спеціально збив Мякі з ніг.

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"Не думаю, що це була спортивна поведінка. Це тільки довело мені, що росіяни – пустоголові. До того ж, фін не зробив нічого поганого. Він же не дурний, щоб пропускати когось на фініші. А удар палицею? Це взагалі неприйнятно, більше схоже на поведінку мавпи", – цитує Беранову Aktualne.cz.

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"У збірної Росії таке ставлення до всіх, що ніхто навіть не посміхнеться і не відповість на наше вітання. Не хочеться на них злитися за це, але все одно так виходить. І думаєш: "Хіба вам так складно сказати мені "привіт"? Чому ви не хочете зі мною розмовляти? Чому ви завжди так поводитеся на Кубку світу?" Це відштовхує", – розповіла Беранова.

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Раніше ми писали, що лижники відмовилися включати для Росії військову пісню.

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