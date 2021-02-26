Иранский лыжник уделал всех на ЧМ! Он просто срезал трассу

Ясин Шемшаки заблудился во время гонки и сократил дистанцию

Смешной случай произошел в квалификации чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия). Иранский лыжник Ясин Шемшаки удивил всех болельщиков и специалистов.

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На отметке 2,4 км лыжник был 46-м. На прохождение этого отрезка ему потребовалось более шести минут. Спустя короткое время Шемшаки преодолел отметку 7,9 км, опередив лидера гонки почти на 10 минут. Оказалось, иранец просто запутался. Трасса длиной 10 километров разделена на два круга по пять километров, и на первом из них лыжник случайно срезал часть трассы. Такую же ошибку впоследствии допустил македонец Дарко Крстески.

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"Не совсем понимал, куда бежать, поэтому ошибся и перепутал красную и синюю трассы", – приводит слова Шемшаки Dagbladet.

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Время, показанное Шемшаки, было засчитано на отметке 5 км. В итоге иранец финишировал 40-м.

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