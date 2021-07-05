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Одіозного російського коментатора внесли в чорний список Мінкульту України

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
5 липня, 12:10
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Спортивний діяч Дмитро Губернієв за довгий язик потрапив до переліку осіб, які загрожують національній безпеці нашої країни
Дмитро Губєрнієв
Дмитро Губєрнієв / Фото: Championat.ru

Черговий раз спростовано твердження, що спорт – поза політикою. 46-річний російський коментатор спортивних змагань Дмитро Губернієв нарешті опинився в списку ворожих Україні персон. Днями ми писали: Губернієв вважає, що Україна обіграла Швецію завдяки російській мові.

Уродженець Московської області і раніше дозволяв собі образливі висловлювання. Тепер же Міністерство культури і інформаційної політики України офіційно внесло його в список людей, які створюють загрозу національній безпеці. Його складають на основі звернень РНБО, СБУ та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Інформація з'явилася на сайті Міністерства культури України. Всього в списку знаходяться 204 людини. Губернієва внесли туди 1 липня. Мабуть, останнє його висловлювання стосовно російської мови в збірній України і переповнило чашу терпіння. Хто саме став ініціатором включення Дмитра в чорний список, поки невідомо. Раніше цей спортивний діяч підтримував президента РФ Володимира Путіна і партію "Єдина Росія".

Нагадаємо, коментатор з Росії образив батька лижника.

Дивіться, як в Азербайджані поруч повісили футболки збірних України та Росії:

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