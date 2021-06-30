У Росії читають, що Україна обіграла Швецію завдяки російській мові

Збірна України обіграла Швецію і вийшла в чвертьфінал Євро-2020. Російський коментатор Дмитро Губернієв стверджує, що секрет успіху полягає в російській мові

Губернієв знайшов "секрет" перемоги збірної України / Фото: Reuters, Instagram

Скандальний російський коментатор Дмитро Губернієв відреагував на вихід України до чвертьфіналу Євро-220. Наша команда обіграла Швецію завдяки голу Артема Довбіка в додатковий час.

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"О, велика і могутня російська мова! На якому дає вказівки підопічним знаменитий український футболіст і тренер Андрій Шевченко! Олександр Зінченко в інтерв'ю розповість! На прекрасній російській!", – написав Губернієв в своєму Telegram -канали.

Раніше ми писали, що російський фанат з триколором з'явився на трибуні України: дивіться, що з ним сталося. Російський уболівальник прийшов на матч України проти Швеції з російським прапором і пошкодував про це. Його побачили інші вболівальники і відібрали прапор.