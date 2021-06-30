В России читают, что Украина обыграла Швецию благодаря русскому языку

Сборная Украины обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Российский комментатор Дмитрий Губерниев утверждает, что секрет успеха состоит в российском языке

Губерниев нашел "секрет" победы сборной Украины / Фото: Reuters, Instagram

Скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выход Украины в четвертьфинал Евро-220. Наша команда обыграла Швецию благодаря голу Артема Довбика в дополнительное время.

Читайте также: "Слава Украине!" – российский комментатор о нашей победе над шведами

"О, великий и могучий русский язык! На котором дает указания подопечным знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко! Александр Зинченко в интервью расскажет! На прекрасном русском!", – написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее мы писали, что российский фанат с триколором явился на трибуну Украины: смотрите, что с ним произошло. Российский болельщик пришел на матч Украины против Швеции с российским флагом и пожалел об этом. Его увидели другие болельщики и отобрали флаг.