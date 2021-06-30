В России читают, что Украина обыграла Швецию благодаря русскому языку

Скандальный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выход Украины в четвертьфинал Евро-220. Наша команда обыграла Швецию благодаря голу Артема Довбика в дополнительное время.
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"О, великий и могучий русский язык! На котором дает указания подопечным знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко! Александр Зинченко в интервью расскажет! На прекрасном русском!", – написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Ранее мы писали, что российский фанат с триколором явился на трибуну Украины: смотрите, что с ним произошло. Российский болельщик пришел на матч Украины против Швеции с российским флагом и пожалел об этом. Его увидели другие болельщики и отобрали флаг.