За маты ответил! Президента Олимпика изгнали из футбола на пять лет

Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин дисквалифицирован на пять лет за нецензурные высказывания во время прямого эфира после матча УПЛ

Владислав Гельзин / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал президента Олимпика Владислава Гельзина на 5 лет. Поводом стало поведение Гельзина после матча УПЛ против Шахтера. Президент клуба дважды врывался в судейскую комнату, а также матерился во время флэш-интервью.

К 5 годам дисквалификации добавили еще 5 лет условно, а также штраф в размере 250 тысяч гривен.

О решении в интервью Футбол NEWS рассказал ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

"УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на 5 лет. Плюс 5 лет условно, а также финансовый штраф в 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с Шахтером.

Гельзин врывался в судейскую комнату, а также были нецензурные высказывания после матча во время прямого эфира. Прямая санкция – 5 лет.

Решение может быть оспорено в порядке апелляции, а после этого в Лозанне", – сказал Грищенко.