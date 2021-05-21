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За маты ответил! Президента Олимпика изгнали из футбола на пять лет

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
21 мая, 16:58
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Президент донецкого Олимпика Владислав Гельзин дисквалифицирован на пять лет за нецензурные высказывания во время прямого эфира после матча УПЛ
Владислав Гельзин
Владислав Гельзин / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал президента Олимпика Владислава Гельзина на 5 лет. Поводом стало поведение Гельзина после матча УПЛ против Шахтера. Президент клуба дважды врывался в судейскую комнату, а также матерился во время флэш-интервью.

К 5 годам дисквалификации добавили еще 5 лет условно, а также штраф в размере 250 тысяч гривен.

О решении в интервью Футбол NEWS рассказал ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

"УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на 5 лет. Плюс 5 лет условно, а также финансовый штраф в 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с Шахтером.

В тренде

Гельзин врывался в судейскую комнату, а также были нецензурные высказывания после матча во время прямого эфира. Прямая санкция – 5 лет.

Решение может быть оспорено в порядке апелляции, а после этого в Лозанне", – сказал Грищенко.

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