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Динамо --
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Шахтер --
Шальке --
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Динамо --
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Чемпионат Украины 2020/2021

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Матч Динамо и Шахтера за Суперкубок перенесли, но не объявили

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
5 июля, 12:58
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Гранды украинского футбола за первый трофей нового сезона поборются не в июле, как обычно, а в сентябре. Правда, решение УПЛ должны одобрить клубы
Шахтер - Динамо
Шахтер - Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Наша сборная завершила выступления на чемпионате Европы, и внимание украинских болельщиков постепенно будет возвращаться на внутреннюю арену. Обычно сезон начинался поединком за Суперкубок страны, но этим летом его решили не играть. На днях появилась информация, что Динамо просит перенести матч с Шахтером – из-за сборной Украины. В итоге – Премьер-лига пошла навстречу киевлянам.

Битва отечественных грандов должна была состояться 24 июля на столичном "Олимпийском". Однако функционеры решили провести ее два месяца спустя – 22 сентября. Информацию о новой дате опубликовал сайт meta-ratings. Правда, как уточняется, перенос должны одобрить оба клуба.

Парадоксально, но при этом Динамо, которое просило об изменении даты, сегодня объявило о начале продажи билетов... на 24 июля. Стоимость пропусков от 200 до 2000 грн. Такой же значится дата и на сайте УПЛ.

Узнайте, как футболистов сборной Украины встречают дома их дети.

Чемпионат же страны стартует 25 июля. Первое "свидание" динамовцев и "горняков" в нем запланировано на 2 октября.

Смотрите список всех команд УПЛ сезона 2021/2022.

Вспомним, как Динамо обыграло Шахтер в апреле на "Олимпийском":

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#
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И
Г
О
1
Италия
3
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9
2
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3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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