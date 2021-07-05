6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
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Чемпіонат України 2020/2021

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Матч Динамо і Шахтаря за Суперкубок перенесли, але не оголосили

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
5 липня, 12:58
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Гранди українського футболу за перший трофей нового сезону поборються не в липні, як зазвичай, а в вересні. Правда, рішення УПЛ повинні схвалити клуби
Шахтар - Динамо
Шахтар - Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Наша збірна завершила виступи на чемпіонаті Європи, і увага українських уболівальників поступово буде повертатися на внутрішню арену. Зазвичай сезон починався поєдинком за Суперкубок країни, але цього літа його вирішили не грати. Днями з'явилася інформація, що Динамо просить перенести матч з Шахтарем – через збірну України. У підсумку – Прем'єр-ліга пішла назустріч киянам.

Битва вітчизняних грандів повинна була відбутися 24 липня на столичному "Олімпійському". Однак функціонери вирішили провести її два місяці по тому – 22 вересня. Інформацію про нову дату опублікував сайт meta-ratings. Правда, як уточнюється, перенесення повинні схвалити обидва клуби.

Парадоксально, але при цьому Динамо, яке просило про зміну дати, сьогодні оголосило про початок продажу квитків... на 24 липня. Вартість перепусток від 200 до 2000 грн. Такою ж досі значиться дата і на сайті УПЛ.

Дізнайтеся, як футболістів збірної України зустрічають вдома діти.

Чемпіонат країни стартує 25 липня. Перше "побачення" динамівців і "гірників" в ньому заплановано на 2 жовтня.

Дивіться список всіх команд УПЛ сезону 2021/2022.

Згадаймо, як Динамо обіграло Шахтар у квітні на "Олімпійському":

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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