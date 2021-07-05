Матч Динамо і Шахтаря за Суперкубок перенесли, але не оголосили

Гранди українського футболу за перший трофей нового сезону поборються не в липні, як зазвичай, а в вересні. Правда, рішення УПЛ повинні схвалити клуби

Шахтар - Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Наша збірна завершила виступи на чемпіонаті Європи, і увага українських уболівальників поступово буде повертатися на внутрішню арену. Зазвичай сезон починався поєдинком за Суперкубок країни, але цього літа його вирішили не грати. Днями з'явилася інформація, що Динамо просить перенести матч з Шахтарем – через збірну України. У підсумку – Прем'єр-ліга пішла назустріч киянам.

Битва вітчизняних грандів повинна була відбутися 24 липня на столичному "Олімпійському". Однак функціонери вирішили провести її два місяці по тому – 22 вересня. Інформацію про нову дату опублікував сайт meta-ratings. Правда, як уточнюється, перенесення повинні схвалити обидва клуби.

Парадоксально, але при цьому Динамо, яке просило про зміну дати, сьогодні оголосило про початок продажу квитків... на 24 липня. Вартість перепусток від 200 до 2000 грн. Такою ж досі значиться дата і на сайті УПЛ.

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Чемпіонат країни стартує 25 липня. Перше "побачення" динамівців і "гірників" в ньому заплановано на 2 жовтня.

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Згадаймо, як Динамо обіграло Шахтар у квітні на "Олімпійському":