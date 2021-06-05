Харків повернувся до Прем'єр-ліги п'ять років по тому! Список всіх команд УПЛ нового сезону

Слідом за рівненським Вересом і одеським Чорноморцем до найвищого дивізіону українського футболу піднявся і харківський Металіст 1925, який розгромив на виїзді Кремінь

Металіст 1925 вийшов до УПЛ / Фото: Металіст 1925

П'ять років по тому Харків буде представлений своїм клубом у найвищому дивізіоні українського футболу. У суботу, 5 червня, Металіст-1925 у матчі передостаннього туру Першої ліги в Кременчуці розгромив Кремінь з рахунком 4:0 і забезпечив собі фініш у ТОП-3, а з ним і путівку до Прем'єр-ліги України.

Це стало можливим ще й завдяки тому, що конкурент Металіста-1925, Миколаїв, у паралельному матчі поступився Поліссю – 0:1.

Нагадаємо, представника Харкова не було в елітному дивізіоні з тих пір, як влітку 2016-го розпався Металіст. Пізніше в місті-мільйоннику виникли два клуби – Металіст 1925 і Метал, який за підсумками нинішнього сезону здобув право піднятися з Другої до Першої ліги.

Нагадаємо, раніше до УПЛ з Першої ліги вийшли Верес (Рівне) та Чорноморець (Одеса).

Отже, якщо у якогось із клубів не виникне проблем з атестацією, в УПЛ-2021/22 виступлять: Динамо, Шахтар, Зоря, Колос, Ворскла, Десна, Дніпро-1, Львів, Олександрія, Рух, Маріуполь, Інгулець, Олімпік, Верес, Чорноморець і Металіст-1925. Загалом – 16 клубів.